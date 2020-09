Laatste geldautomaat verdwijnt uit Hulste Joyce Mesdag

04 september 2020

16u38 0 Harelbeke Het is niet langer mogelijk om nog cash geld af te halen in Hulste. De laatste bank heeft er de laatste geldautomaat in de Vlietestraat weggehaald, waardoor inwoners nu tot in Bavikhove, Kuurne of Ingelmunster moeten rijden om geld van hun rekening te halen.

“Het is een trend waar we spijtig genoeg niet veel aan kunnen doen, vrees ik”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “In kleine deelgemeenten verdwijnen geleidelijk aan de laatste geldautomaten, omdat ze te weinig gebruikt worden. Er is een overeenkomst tussen de verschillende banken om in dergelijke gevallen samen één bankautomaat te voorzien, maar ik vrees dat Hulste daar niet voor in aanmerking zal komen. Ze nemen zich op dit moment voor om dat enkel maar in de gevallen te doen dat de dichtstbijzijnde geldautomaat verder ligt dan 5 km en dat is in Hulste niet het geval. We proberen de banken nog op andere gedachten te brengen, maar dat wordt wellicht niet evident.”