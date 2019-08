Laat gratis de chip van je hond checken Joyce Mesdag

23 augustus 2019

17u39 0

De organisatie ‘Hugs with Tails’, een vereniging die zich inzet voor het welzijn van zwerf- en tweedekanshonden, komt morgen zaterdag naar Harelbeke voor het evenement Check je Chip. Baasjes kunnen er van 10.30u tot 12u en van 13.30u tot 17u de chip van hun hond laten lezen. “Veel honden hebben een chip, maar het gebeurt heel vaak dat de informatie op die chip achterhaald is, onvolledig, enz”, zegt Manou A-Tjak van Hugs with Tails. “Het evenement Check je Chip is een ideaal moment om eens te checken of de informatie correct en up to date is. Als je hond dan eens wegloopt, heb je er alle belang bij dat dat het geval is.” De organisatie helpt baasjes op weg om de informatie in orde te brengen. Wie de chip van zijn hond wil laten lezen, kan dat op de sportterreinen van Hulste, op het einde van de Tieltsestraat.