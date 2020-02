Kwaremont krijgt alcoholvrije variant Joyce Mesdag

24 februari 2020

17u30 0 Harelbeke Brouwerij De Brabandere pakt uit met een alcoholvrije variant van wielerbiertje Kwaremont, een bier met een alcoholpercentage van 0,3%.

“Er komt steeds meer vraag naar alcoholvrije dranken”, zegt Stijn Vermoere van brouwerij De Brabandere. “Voornamelijk op evenementen en in horecazaken, omdat de consument dan vaak nog naar huis moet rijden met de wagen. Wij spelen nu in op die vraag.” Het resultaat is lekker, verzekert Vermoere. “Al mag je dus geen kopie van Kwaremont verwachten, het is niet dat het qua smaak krak hetzelfde biertje is geworden, maar dan zonder alcohol. We hadden ons voorgehouden om het biertje niet te lanceren, als de smaak niet 100% naar onze zin zou zijn. Maar dat is het dus wel, het is een ‘fitte blonde’ geworden. De komende wielerevenementen gaan we het bier lanceren.”