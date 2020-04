Krist (55) verliest strijd tegen corona: “Ik heb Krist gezegd dat zijn vrouwke hem graag zag. Dat had ze mij gevraagd” Joyce Mesdag

19 april 2020

12u11 60 Harelbeke Het coronavirus eist jammer genoeg ook jonge levens. Amper 55 jaar oud was Krist Vanden Broucke uit Hulste, maar vanmorgen is ook hij na een wekenlange strijd bezweken. “Ik ben vannacht nog eens bij hem geweest”, zegt broer Joost. “Ik heb hem gezegd dat zijn vrouwke Hilde hem heel graag zag. Dat had ze mij gevraagd, want zelf mocht ze door haar positieve test niet meer bij hem.”

Krist had tot nu nooit noemenswaardige gezondheidsproblemen gekend. Er was niets dat zou kunnen vermoeden dat corona uitgerekend hem het leven zou kosten. “Vier weken geleden is mijn vader ziek beginnen worden”, vertelt zoon Kenneth. “Omdat het van kwaad naar erger ging, en hij steeds kortademiger werd, trok hij na een week thuis uitzieken toch naar het triagecentrum. Daar bleek het zuurstofgehalte in zijn bloed zo dramatisch te zijn, dat hij naar het ziekenhuis werd gestuurd. Op intensieve zorgen kreeg hij meteen onder hoge druk extra zuurstof toegediend.”

De eerste week was Krist nog bij bewustzijn in het ziekenhuis, maar sinds twee weken lag hij in een kunstmatige coma. “Je kon er eigenlijk geen staat op maken op zijn gezondheidstoestand. Het ene moment hij aan de beterhand en konden ze de zuurstof afbouwen, meteen erna ging zijn toestand weer pijlsnel achteruit…”

Gisteren kreeg de familie telefoon: het zag er niet goed uit. “Er mocht nog één iemand bij”, zegt Kenneth. “Mijn mama is positief getest voor corona. Ze heeft amper symptomen, maar door die test mocht ze dus niet meer op bezoek. Ikzelf heb het niet gedurfd, ik wilde het risico niet lopen. Ik heb een zoontje van een jaar oud, en als ik zie wat corona met je kan doen…”

Kenneth gaf zijn plaats af aan Joost, de enige broer van Krist. “Ik heb altijd een enorm goeie band gehad met mijn broer”, vertelt Joost. “Misschien dat we als kind wel nog eens ruzie gehad zullen hebben, maar voor de rest hebben wij nooit woorden gehad. Echt nooit. Ik zat in Turkije voor het werk toen corona begon op te rukken hier in Europa. ‘Rep je maar terug naar huis, kleine’, zei Krist. ‘Of straks zit je daar vast.’ Ik heb meteen mijn terugkeer geregeld, en hij bleek gelijk te krijgen. Niet lang daarna gingen de grenzen dicht.”

Vannacht mocht Joost, helemaal ingepakt, dan een laatste keer bij zijn broer. “Hoewel hij zelf buiten bewustzijn was, vond ik het heel belangrijk dat ik dat nog heb kunnen doen”, zegt Joost. “Ik ben blij dat ik afscheid heb kunnen nemen van hem. En ik heb hem gezegd dat Hilde hem heel graag zag. Ze had me dat zo gevraagd. Ze hebben dan zijn telefoon ook nog tegen zijn oor gehouden, zodat Hilde ook nog enkele woordjes tegen hem kon zeggen.”

Het verlies van Krist laat een grote leegte na. “Mijn vader was niet alleen mijn pa, het was mijn vriend”, zegt Kenneth. “We deden alles samen, we hadden zelfs dezelfde vriendengroep. Mijn vader was iemand waar je op kon bouwen. Als je hem nodig had, dan stond hij voor je klaar. Voor advies, maar ook voor een helpende hand. Hij was zo gek op mijn zoon Mathis, zijn enige kleinzoon. Hij had zoveel wilde plannen met die kleine. ‘Ooit neem ik hem mee naar Disney World’, zei hij. Zo jammer dat dat niet meer kan.”

Krist had een hoge functie in vlasbedrijf Castellins in Gullegem. “Ik lachte hem wel eens uit dat hij ook alleen maar een balpen kon vasthouden en voor de rest niet eens wist wat hij met een schroevendraaier moest doen”, vertelt zijn beste vriend en overbuur David Remmerie. “Zo van die steken onder water gaven we elkaar voortdurend. Dat mocht, omdat we elkaar zo graag zagen. We gingen samen op weekend, samen gaan eten,… Mijn twee zoons waren gek op hem. Nonkel Krist noemden ze hem. Ze lopen hier al de hele dag verloren nu ze hem moeten afgeven.”

Krist is een heel gekend figuur in Hulste, zo is hij lid van de koersvereniging die de koers in Hulste organiseert, en hij stond enkele keren op de lijst van Open Vld bij de verkiezingen. “Krist was een graag geziene figuur in Hulste en daarbuiten”, zegt Michaël Vannieuwenhuyze van Open Vld Harelbeke. “Zijn smile en grappen typeerden Krist. Hij stond verschillende keren op onze lijst, eerst als onafhankelijk kandidaat, later als steun voor onze lokale partij. Niets zal nog hetzelfde zijn zonder hem.”