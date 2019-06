Krijgt Harelbeke een automaat met fietsbenodigheden? Joyce Mesdag

18 juni 2019

18u06 0

Als het van raadslid Wout Pattyn (N-VA) afhangt, krijgt Harelbeke binnenkort automaten met spullen die handig kunnen zijn voor de fietser. “In Gent staat er een sinds een paar maanden”, zei het raadslid op de gemeenteraadszitting maandagavond. “In de automaat kunnen fietsers terecht voor fietslichtjes, regenponcho’s, fluohesjes, enz. Als de stad daarvoor een privé-initiatiefnemer aantrekt, kost die service de stad niets, maar tegelijk krikken we er wel ons fietsimago mee op.” Schepen Tijs Naert (Groen) beloofde Pattyn om zich even over zijn voorstel te buigen.”