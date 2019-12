Kosovaar beëindigt discussie in verkeer met aanrijding werknemers LSI

02 december 2019

15u43

Bron: LSI 1 Harelbeke Een 30-jarige Kosovaar uit Menen zit al bijna drie maanden in de cel na een sterk staaltje verkeersagressie. Na een discussie met twee arbeiders stapte hij in zijn wagen en reed op hen in. Ze kwamen er gelukkig zonder zware verwondingen vanaf. De man riskeert voor de rechtbank een effectieve celstraf van drie jaar.

“Hallucinant”, zo omschreef de openbare aanklager hetgeen zich op 14 september in Harelbeke afspeelde. Fljorim K. moest met zijn Mercedes halt houden omdat een vrachtwagen achterwaarts de weg kwam opgereden. Twee arbeiders begeleidden dat manoeuvre. Dat was niet naar de zin van K. die uit zijn wagen stapte. Er volgde een discussie waarbij ook de arbeiders zich niet onbetuigd lieten. Er kwam een duw aan te pas om K. opnieuw aan te manen in zijn voertuig te kruipen.

Schrik aanjagen

“Ze bevolen me in de auto te stappen en daarom wou ik ze een beetje schrik aanjagen”, zo verklaarde K. die zich in zijn eer gekrenkt voelde. Met gierende banden vertrok hij maar in plaats van rechts een eenrichtingstraat in te rijden, reed hij recht op de twee wandelende arbeiders af die ondertussen al opnieuw op het voetpad stonden. Eén van hen kon wegspringen, de andere vloog op de motorkap en liep snijwonden en kneuzingen op. K. bleek onder invloed van alcohol en werd meteen in de boeien geslagen en aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van poging doodslag.

Geen bedoeling iemand te doden

“Maar het was absoluut niet de bedoeling iemand te doden”, verdedigde K. zich. “Ik weet dat ik fout was maar ik was een beetje dronken en in paniek. Zij waren met twee, ik alleen.” Zijn advocate vroeg hem een voorwaardelijke celstraf op te leggen voor slagen en verwondingen, niet voor poging doodslag. “Die maanden in de cel zijn een duidelijk signaal geweest”, vond ze. “Hij is bereid zich te laten begeleiden voor zijn agressie- en alcoholproblemen.” Vonnis op 16 december.