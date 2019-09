Koppel voor rechter wegens drugsbezit

Alexander Haezebrouck

23 september 2019

14u08 0 Harelbeke Een koppel uit Harelbeke moest zich maandagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor het bezit van drugs. De politie stootte op hun drugsbezit nadat ze begin dit jaar opgeroepen werden om langs te gaan in hun woning voor intrafamiliaal geweld.

De politie werd op 24 februari dit jaar opgeroepen naar de woning van de 27-jarige vrouw in Harelbeke omdat ze slagen kregen van haar 26-jarige vriend. “Eens de politie binnen was stootten ze op cannabis en 1,24 gram cocaïne”, pleitte het openbaar ministerie. De vrouw verklaarde dat ze eerder die dag de drugs had gekocht aan het station in Kortrijk. Volgens het openbaar ministerie waren er ook aanwijzingen dat het koppel drugs verkocht, maar dat ontkennen ze. De 26-jarige vriend uit Meulebeke erkende ook dat hij testosteron inspoot om meer spieren te kweken. De 27-jarige vrouw is ondertussen volledigs drugsvrij en is naar eigen zeggen terug op de goede weg. Beiden riskeren een gevangenisstraf van zeven maanden met uitstel onder voorwaarden en een geldboete van 8.000 euro. Hun advocaat vraagt voor beiden een opschorting van straf onder voorwaarden. Vonnis op 28 oktober.