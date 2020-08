Kinepolis On Tour komt naar Harelbeke, waar het 50 jaar geleden allemaal begon voor de filmreus

Joyce Mesdag

06 augustus 2020

16u03 1 Harelbeke Kinepolis on Tour, het gloednieuwe drive-inconcept van Kinepolis, komt naar Harelbeke. Je zal tussen 25 en 30 augustus onder meer de films Bad Boys for Life, Bohemian Rhapsody, Frozen2 en Grease kunnen bekijken. Leuk weetje: Kinepolis komt daarmee terug naar waar het voor de keten allemaal begon, in Harelbeke.

“Kinepolis On Tour mocht de voorbije maand 7.800 wagens ontvangen verspreid over 65 voorstellingen in Maldegem, Bilzen, Brussel, Durbuy en Brugge”, vertelt schepen Dominique Windels. “Nu is in augustus Harelbeke aan de beurt, dat er samen met Machelen en Luik werd uitgepikt.”

De drive-in is volledig aangepast aan de meest recente coronamaatregelen. “Zo worden er per voorstelling maar 100 wagens toegelaten. Je komt aan met je eigen wagen en verlaat die enkel voor een toiletbezoek. Een mondmasker is verplicht wanneer je in contact komt met het personeel en wanneer je uit je auto stapt. Kinepolis zorgt voor subliem geluid in je wagen en laat je genieten van de film op een scherm van maar liefst 16 op 9 meter. Je kan online drank en snacks aankopen en met je smartphone betalen. Deze worden tot aan je auto gebracht.

De Kinepolis On Tour drive-in komt van 25 tot 30 augustus naar Harelbeke. “Als locatie kozen we het sportveld van basisschool Ter Gavers. Tickets kosten 25 euro per wagen. Op kinepolis.be/ontour vind je alle info wat betreft de locaties, programmatie en online voorverkoop.”

Terug naar waar het allemaal begon

Leuk weetje: de wieg van Kinepolis staat in Harelbeke. “Het avontuur begon in 1968”, zegt Windels. “Wanneer eind jaren zestig de televisie opkomt, blijft Albert Bert niet bij de pakken zitten. Hij koopt zijn broer en zussen uit en neemt cinema Majestic in de Gentsestraat over van zijn vader. Twee jaar later maakt hij van de Majestic de eerste duplexcinema in België. Hij trekt het aantal vertoningen op en verdriedubbelt daardoor het aantal toeschouwers tijdens dat eerste jaar. De slogan van Albert Bert was: ‘If I can make it here (in Harelbeke) I can make it anywhere’.”

Na de succesvolle opening van de Pentascoop in Kortrijk en de Decascoop in Gent, sluit de Majestic begin jaren ’80 haar deuren en wordt de bovenste zaal geschonken aan de stad, die er tot op vandaag haar archief in onderbracht en er een monument plaatste ter ere van Albert Bert. “Ondertussen sloegen de families Bert en Claeys de handen in elkaar en werd in Brussel een complex van 25 zalen gebouwd. Zo was de geboorte van Kinepolis een feit. Vandaag beschikt Kinepolis Group wereldwijd over 111 bioscopen.”

“We zijn heel blij en trots dat we Kinepolis opnieuw op het grondgebied van Harelbeke mogen verwelkomen”, zegt Windels. “Het brengt een gevoel van nostalgie mee voor mezelf en ongetwijfeld ook voor heel wat ‘oudere’ Harelbekenaren. Mijn pa was een echte cinefiel en nam mij als kind mee naar de Majestic, waar ik mijn eerste cinema-ervaring opdeed met kaskrakers als ‘West Side Story’ en ‘The Godfather’. Door Kinepolis On Tour naar Harelbeke te halen, kunnen we oprichter Albert Bert in ere houden en ook een coronaveilig evenement aanbieden. Tijdens de drive-in voorstellingen van Kinepolis On Tour geniet je in je wagen – in je eigen veilige bubbel – van recente films én klassiekers vertoond op het grootste mobiele ledscherm ter wereld.”