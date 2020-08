Kinepolis On Tour afgetrapt in Harelbeke, alle voorstellingen zo goed als uitverkocht Joyce Mesdag

26 augustus 2020

16u03 1 Harelbeke Kinepolis On Tour, het gloednieuwe drive-inconcept van Kinepolis, is gisterenavond afgetrapt in Harelbeke. Zes dagen lang worden er twee films per dag vertoond op groot scherm. Er kunnen telkens 100 wagens op het terrein en op een paar tickets na voor de film The Conjuring zijn al die tickets de deur uit.

Kinepolis doet een aantal steden in Vlaanderen aan, deze week strijkt de karavaan dus neer op het sportveld van basisschool Ter Gavers.

“De eerste vertoningen waren een succes”, zegt schepen Dominique Windels. “De 100 wagens werden heel vlot van en naar het terrein geloodst, ik heb nog maar zelfden zó’n goeie organisatie gezien. Alle coronaregels werden ook gerespecteerd. Je komt aan met je eigen wagen en verlaat die enkel voor een toiletbezoek. Een mondmasker is verplicht wanneer je in contact komt met het personeel en wanneer je uit je auto stapt.”

Kinepolis zorgt voor geluid in de wagen via de radio. Bezoekers kunnen online drank en snacks aankopen en met de smartphone betalen. Deze worden tot aan de auto’s gebracht.

Dat Kinepolis naar Harelbeke komt, is best wel bijzonder, want het verhaal van Kinepolis startte in Harelbeke, op een boogscheut van het filmterrein. “Stichter Albert Bert nam in 1968 cinema Majestic in de Gentsestraat over van zijn vader”, zegt Windels. “Twee jaar later maakt hij van de Majestic de eerste duplexcinema in België. Hij trekt het aantal vertoningen op en verdriedubbelt daardoor het aantal toeschouwers tijdens dat eerste jaar. Na de succesvolle opening van de Pentascoop in Kortrijk en de Decascoop in Gent, sluit de Majestic begin jaren ’80 haar deuren. Ondertussen sloegen de families Bert en Claeys de handen in elkaar om in Brussel een complex van 25 zalen te bouwen. Zo was de geboorte van Kinepolis een feit. Vandaag beschikt Kinepolis Group wereldwijd over 111 bioscopen.”

De weduwe en zoon van Albert Bert kwamen even langs bij de start van de vertoningen voor een korte plechtigheid.