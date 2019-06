Kindje van 4 jaar verdronken in opblaaszwembad Alexander Haezebrouck & Hans Verbeke

06 juni 2019

11u29 122 Harelbeke Een kindje van amper vier jaar oud is dinsdag verdronken in een opblaaszwembad in Harelbeke, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Het kindje werd gevonden in een woning langs de Spoorwegstraat in Harelbeke. De jeugdrechter had het kindje geplaatst bij een vriendin van de moeder waar de dramatische feiten zich afspeelden. Het parket kwam ter plaatse en besloot om een autopsie uit te voeren om de doodsoorzaak te onderzoeken. “Uit de autopsie is woensdag gebleken dat er geen kwaad opzet in het spel is”, vertelt Tom Janssens van het parket van Kortrijk. “De doodsoorzaak is verdrinking.”