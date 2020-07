Kind (13) met voet verstrikt in trap van zwembad VHS

27 juli 2020

11u53 0

De brandweer rukte zondagavond iets voor 22 uur uit naar de Darmstraat in Bavikhove. Daar was een tiener met zijn of haar voet vastgeraakt in een zwembad in de tuin van een woning. Bij aankomst van de brandweer bleek het 13-jarige slachtoffer al bevrijd. De brandweer hoefde dan ook niet meer tussen te komen.