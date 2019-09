Kijkje nemen op de nieuwe Markt? Het kan dit weekend Joyce Mesdag

11 september 2019

17u51 0 Harelbeke In het kermisweekend van 14 en 15 september kunnen inwoners en andere geïnteresseerden een kijkje nemen op de werf van het nieuwe Marktplein.

De markt van Harelbeke ondergaat een volledige transformatie. In 2020 zullen de werken afgerond zijn. De naam ‘Het Vrije’ werd onlangs ingeruild voor de duidelijke naam ‘De Nieuwe Markt’. Deze naam wordt het nieuwe uithangbord voor tal van winkels, horecazaken, appartementen en assistentiewoningen die zich bevinden op de markt. In het kermisweekend van 14 en 15 september kan het grote publiek al een eerste kijkje nemen. Op zaterdag 14 september vindt een opendeurdag plaats met begeleide werfbezoeken en een 3D-visualisatietour die ieder uur opnieuw start tussen 14 en 18 uur. Op zondag 15 september kan een bezoek gebracht worden aan de infomarkt met de verkopers. Tussen 11 en 15 uur vertellen de verkopers alles over de appartementen en de speciale acties die er aan vast hangen. Op voorhand inschrijven is niet nodig.