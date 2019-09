Kiek! brengt 400 jaar stadscentrum in beeld Joyce Mesdag

19 september 2019

21u23 0



Nog tot en met zondag 26 april loopt in het Peter Benoitmuseum in Harelbeke de tentoonstelling ‘Kiek! 400 jaar stadscentrum in beeld’. “Het stadscentrum van Harelbeke is in volle verandering, de Leiewerken en het nieuwe Marktplein zullen het uitzicht van de stad de komende jaren sterk veranderen”, zegt schepen Francis Pattyn (CD&V). “Een goede reden voor het stadsarchief om een duik te nemen in het verleden van de stad. De tentoonstelling gunt je een blik in hoe het huidige stadscentrum er 400 jaar geleden uit zag. De Leie en de Sint-Salvatorkerk zijn constant aanwezig in de beeldvorming van de stad door de eeuwen heen.” De tentoonstelling ‘Kiek! 400 jaar stadscentrum in beeld’ toont historische kaarten en foto’s vanaf de 16de eeuw tot vandaag en blikt vooruit naar het toekomstig uitzicht van de stad. De expo werd rijk geïllustreerd met afbeeldingen, kaarten en foto’s uit het stadsarchief van Harelbeke, de kunstcollectie van de stad Harelbeke, het Rijksarchief van Kortrijk en het Letterenhuis in Antwerpen.

Het Peter Benoitmuseum is elke donderdag tot zondag open van 14 tot 17 uur. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen, volwassenen betalen 2 euro. www.harelbeke.be/Kiek