Kelderbrand blijkt eigenlijk brandje achter kachel in woonkamer: schade beperkt VHS

06 januari 2020

07u51 0 Harelbeke De brandweer rukte maandagmorgen iets voor zessen uit naar een alleenstaande woning langs de Brugsesteenweg in Hulste. De bewoners hadden er alarm geslagen omdat ze dachten dat het brandde in de kelder.

Toen de spuitgasten arriveerden, zagen ze dat er inderdaad rook was in de kelder maar de oorzaak bevond zich elders. Achter de kachel in de woonkamer was namelijk een kleine brand ontstaan door oververhitting van de houten wand waarmee de zijgevel van de woning aan de buitenkant is bekleed. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle, de schade bleef beperkt. Niemand raakte gewond. De bluswerken veroorzaakten geen noemenswaardige hinder langs de Brugsesteenweg.