Katholieke scholen stoppen half uur vroeger, ouders ontevreden: “Kinderen zo vroeg oppikken lukt niet” Joyce Mesdag

17 juni 2020

13u10 0 Harelbeke De schoolbel in zes katholieke scholen zal vanaf september een half uur vroeger rinkelen: om 15.30 uur in plaats van om 16 uur. Er wordt voortaan langer lesgegeven in de voormiddag, omdat kinderen zich dan beter kunnen concentreren. Ouders voelen zich in snelheid gepakt. “Er was geen overleg. Werkende ouders kunnen hun kinderen onmogelijk zoveel vroeger komen oppikken”, klinkt het in een open brief.

Op maandag, dinsdag en donderdag stoppen schooldagen in de zes katholieke scholen in Harelbeke (Sint-Rita, Heilig Hart, Maria, Sint-Augustinus, De Wingerd, O.L.V. van Vreugde en De Vleugel) op dit moment nog om 16 uur. Vanaf september wordt dat 15.30 uur, een beslissing die de directie neemt om verschillende redenen. “In de voormiddag geven we op dit moment les tot 11.50 uur”, zegt directeur Bruno Colpaert. “Dat staat gelijk aan drie volle lesuren, en één half lesuur. We willen voortaan in de voormiddag lesgeven gedurende vier volle lesuren, tot 12.10 uur. Dat doen we omdat kinderen zich beter kunnen concentreren en beter presteren in de voormiddag. Bovendien zijn er veel jonge kinderen die maar halve dagen komen, en ook in dat opzicht is een langere voormiddag een goed idee.” In de namiddag starten de lessen dan weer om 13.30 uur, in plaats van om 13.15 uur. “Maar zo zullen we de middagpauze met een kwartiertje inkorten”, zegt Colpaert. “We merkten dat die eigenlijk wat te lang is op dit moment voor de kinderen. Heel vaak steekt verveling de kop op.”

Avondopvang

Alleen maar voordelen dus, zou je denken. Maar daar denken ouders anders over. Onder meer vanuit het oudercomité Sint-Augustinusschool werd een open brief opgesteld. Daarin wordt in de eerste plaats het gebrek aan overleg aangekaart, maar er zijn ook enkele praktische bezwaren. Werkende ouders werpen op dat 15.30 uur een onmogelijk tijdstip is om hun kinderen te komen oppikken. “Vele ouders hadden hun werksituatie aangepast om de kinderen om 16 uur toch te kunnen ophalen aan de schoolpoort. Een halfuur vroeger is niet haalbaar”, klinkt het in de brief. “De verkorte middagpauze houdt bovendien ook in dat de avondopvang voor sommige kinderen langer zal zijn, wat vermoedelijk ook tot wrevel zal leiden. En dat betekent zonder twijfel, een meerkost voor vele ouders: plots moeten we een half uur langer opvang betalen. Opvang waar nu al moeilijk gemotiveerde vrijwilligers voor gevonden kan worden.”

Oplossing zoeken

Colpaert heeft begrip voor de verzuchtingen van de ouders. “Het was de bedoeling om met de schoolraad te overleggen, maar door corona is dat via mail moeten gebeuren”, zegt Colpaert. “We willen wel degelijk met deze nieuwe regeling van start gaan in september, dus hebben we niet kunnen wachten tot we wél fysiek samen konden komen. We gaan met ouders waar er praktische problemen zijn wel samen op zoek naar een oplossing, maar het uurrooster blijft behouden zoals het nu voorligt.”