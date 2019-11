Jongeman ontkent reeks inbraken en diefstallen in dezelfde buurt LSI

18 november 2019

16u38

Bron: LSI 0 Harelbeke Een 23-jarige jongeman uit Harelbeke ontkent voor de rechter dat hij tussen 4 en 12 april een reeks van 18 inbraken of diefstallen pleegde op de Arendswijk en ’t Eiland in Harelbeke. Een verklaring voor een vingerafdruk op één plaats had hij niet.

Vaak waren garages, bergruimtes of auto’s het doelwit van de diefstallen of inbraken. In de auto’s doorzochten de dieven meestal ook het handschoenkastje. In een wagen langs de Groot-Brittaniëlaan vonden speurders van het gerechtelijk labo de vingerafdruk van Ahmed El H. uit Harelbeke. Hij is geen onbekende voor het gerecht en liep eerder al veroordelingen voor diefstallen op. Een verklaring voor zijn vingerafdruk op een enveloppe in het handschoenkastje van een slachtoffer had hij niet. “Maar bij de 17 andere diefstallen of inbraken is er geen enkel materieel bewijs tegen mijn cliënt”, pleitte advocaat Michiel Hoet. “Er is ook geen nachtelijke activiteit bij het telefonie-onderzoek gevonden.” Hij vroeg de vrijspraak. Twee buurvrouwen stelden zich als slachtoffer burgerlijke partij en vroegen een schadevergoeding. Vonnis op 9 december.