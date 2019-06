Jongeman moet enkel voorwaarden naleven na slaan en bijten vriendin Alexander Haezebrouck

19 juni 2019

Een 21-jarige jongeman uit Harelbeke heeft de opschorting van straf gekregen nadat hij op 19 augustus vorig jaar zijn vriendin zwaar toetakelde. Tijdens een ruzie sloeg en beet hij haar. De jongeman krijgt geen straf maar moet wel strenge voorwaarden naleven.

Imad O. (21) uit Harelbeke en zijn vriendin hadden op het moment van de feiten al zo’n twee jaar een relatie. Hij woonde ook in bij haar in haar huurwoning. Op 19 augustus vorig jaar verwittigden buren de politie nadat ze groep en geschreeuw hoorden. Beiden hadden ruzie nadat Imad wou vertrekken naar vrienden maar niet wou zijn vriendin ook vertrok. Haar kleren had hij zelfs in de badkamer gestoken zodat ze niet weg kon. De politie kon de situatie bekoelen en vertrok nadien weer. De jongevrouw ging nadien toch klacht indienen bij de politie en zei dat haar vriend haar geslagen had. De dokter stelde vast dat ze vol blauwe plekken stond en dat er zelfs afdrukken van bijtwonden te zien waren. De 21-jarige jongeman bood op de zitting zijn excuses aan. “Mijn stoppen zijn doorgeslagen, mijn gedrag was verre van correct”, zei hij. Het koppel ging na de feiten uit elkaar. De jongeman krijgt geen straf maar moet wel strenge voorwaarden naleven. Dat gaat over hoe hij omgaat met zijn vriendin en zijn drank en drugsgebruik.