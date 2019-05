Jeugdcentrum Tsas moet tegen zondag vlot bereikbaar zijn voor stemmers Joyce Mesdag

21 mei 2019

15u00 0

De aannemer die de werken uitvoert aan de Leieboorden in Harelbeke zal ervoor zorgen dat jeugdcentrum Tsas, waar ook enkele stemlokalen ondergebracht worden, goed bereikbaar is tegen de verkiezingen komende zondag. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Tijs Naert (Groen) na een tussenkomst van raadsleden Rosanne Mestdagh (CD&V) en Thomas Guillemyn (CD&V). Ze zijn allebei bezorgd dat minder mobiele stemmers op dit moment maar moeilijk tot in Tsas raken. “We zijn ons zeker bewust van de moeilijke bereikbaarheid van Tsas op dit moment”, zegt Naert. “We hebben Waterwegen en Zeekanaal, die de werken daar uitvoert, gevraagd om daar rekening mee te houden, en ze hebben ons beloofd dat het tijdig in orde zou komen, en er geen problemen zouden mogen zijn op vlak van bereikbaarheid zondag.”