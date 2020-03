Jaarlijkse lenteschoonmaak zit erop, de laatste 13 jaar samen al meer dan 50 ton zwerfvuil ingezameld Joyce Mesdag

18u30 0 Harelbeke De lenteschoonmaak in Harelbeke zit erop. Elk jaar organiseert de milieudienst en de facilitaire dienst van de stad Harelbeke een grote lenteschoonmaak. “Sinds de start van de opruimacties in 2007 verzamelden onze diensten meer dan 50 ton afval”, zegt schepen Tijs Naert (Groen).

Onder andere de Stasegemse Zwoppers en heel wat Harelbeekse scholen (VBS Hulste, VBS De Wingerd, VBS Sint Rita, VBS Sint Augustinus, de Mariaschool en het Guldensporencollege) hielpen mee zwerfvuil inzamelen. “Ondanks het minder goeie weer konden we dit jaar rekenen op heel veel helpende handen”, zegt Frenchy Laevens, coördinator van de actie. “Dat toont aan dat het bewustzijn rond zwerfvuil steeds groter wordt.”

Naast deze jaarlijkse grote schoonmaak worden zwerfvuil en sluikstort in Harelbeke het hele jaar door opgeruimd door een team van vzw Effect. “Zij ruimen op langs vastgestelde trajecten van landelijke wegen en ruimen ook binnen de 24 uur sluikstorten op die aan de milieudienst worden gemeld”, zegt Naert. “Op de locaties waar de groendienst actief is ruimen zij het zwerfvuil op. Op de gewestwegen wordt een paar keer per jaar het afval opgeruimd door een door het Vlaams Gewest aangestelde aannemer. Daarnaast worden sluikstorters die worden betrapt ook beboet.”