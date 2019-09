Jaar alcoholslot na duik in preiveld na uitje LSI

12 september 2019

16u56

Bron: LSI 0 Harelbeke Een 50-jarige automobilist moet van de politierechter in Kortrijk een jaar lang een alcoholslot installeren.

Op 23 september vorig jaar verloor hij in Bavikhove (Harelbeke) na een uitje de controle over het stuur van zijn wagen en belandde in een preiveld. Nico A. bleek bijna 2,50 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij liep al twee eerdere veroordelingen op waardoor de politierechter maar weinig begrip meer toonde. Ze legde ook een boete van 1.000 euro en een rijverbod van twee maanden op. Als Nico A. zijn rijbewijs terug wil, zal hij eerst moeten slagen voor medische en psychologische proeven, het theoretisch en praktisch rij-examen.