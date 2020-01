Jaar alcoholslot en 2 maanden rijverbod na botsing LSI

23 januari 2020

13u18

Bron: LSI 0 Harelbeke Een 28-jarige automobilist mag twee maanden niet meer met de auto rijden en 1.600 euro boete betalen. Dat besliste de Kortrijkse politierechter donderdag.

Op 29 maart 2019 botste Jason D. in de Zandbergstraat in Harelbeke aan de rode lichten achteraan tegen een voertuig. Hij bleek meer dan 2 promille alcohol in het bloed te hebben. Bovendien was hij al twee keer eerder veroordeeld voor alcoholintoxicatie en vluchtmisdrijf. De twintiger gaf zijn fout toe. “Ik had veel gewerkt en nog met vrienden afgesproken. De avond eindigde in discussie en ik stapte nog in de wagen”, vertelde hij. Na zijn rijverbod zal hij nog moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven vooraleer hij opnieuw achter het stuur mag kruipen. Een jaar lang zal dat dan nog met een wagen met alcoholslot moeten zijn.