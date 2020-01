Inzamelingsactie om hersentumor Gianni te genezen loopt als een trein: ‘Al onze hoop op innovatieve therapie in Duitsland’ Joyce Mesdag

21 januari 2020

16u19 0 Harelbeke De inzamelingsactie op sociale media om de medische kosten te betalen voor Gianni De Bosschere uit Harelbeke, loopt als een trein. Het is zijn papa, Krist De Bosschere uit Gullegem, die de actie op poten zette. “Mijn zoon heeft een hersentumor die we hier niet klein krijgen”, vertelt hij. “We stellen al onze hoop op een innovatieve therapie in Duitsland, maar daar moeten we 50.000 euro voor samen zien te krijgen.”

Gianni De Bosschere kreeg twee jaar geleden een keiharde diagnose: hij had een hersentumor. “Maar het zag er aanvankelijk goed uit”, zegt papa Krist. “De tumor zat net onder een cruciale zone in de hersenen, en daardoor kon die operatief verwijderd worden. Na die operatie kreeg Gianni een jaar lang chemo, om de laatste kankercellen weg te werken en te vermijden dat de tumor terug zou keren.”

In maart 2019 was Gianni klaar met die chemo. “Alles zag er goed uit, tot we in juni vorig jaar terug keerden voor een controle. Er had zich een nieuwe tumor gevormd, net boven de plaats van de eerste.” Die tweede tumor zit wel in een cruciale zone in de hersenen, en dus kan die niet operatief verwijderd worden. “Daardoor zijn we aangewezen op chemobehandelingen en immuniteitstherapieën, maar die slaan jammer genoeg niet aan”, zucht Krist.

Intussen gaat het steeds meer achteruit met de gezondheid van Gianni. “De tumor groeit, en dat zorgt vooral voor problemen met de rechterkant van zijn lichaam. Hij is verlamd aan zijn rechterarm, en ook zijn rechterbeen werkt niet meer mee. Bovendien zorgt die groeiende tumor ook constant voor een drukkende pijn in zijn hoofd, en hij krijgt steeds vaker epilepsieaanvallen.”

Gianni heeft al veel verschillende behandelingen ondergaan, maar niets lijkt echt te werken. “Gelukkig blijft hij er zelf echt voor gaan”, zegt Krist. “Maar het is echt wel om moedeloos van te worden.” Het gezin stelt nu al hun hoop op een innovatieve stamcellentherapie in Duitsland. “Maar die behandeling wordt niet terugbetaald, in de eerste plaats omdat het om een buitenlandse therapie gaat en die niet erkend is bij ons. Het kostenplaatje? 50.000 euro… “

En neen, dat heeft het gezin niet zomaar klaar staan op een rekening. “Gianni is zelf pas 22 jaar. Twee jaar geleden heeft hij samen met zijn broer Michael de cafetaria op de Gavers overgenomen. Dat was een aanzienlijke investering, maar de twee zagen dat helemaal zitten. Michael moet nu uiteraard alles alleen runnen, zeven dagen op zeven, omwille van Gianni’s gezondheidssituatie. Om maar te zeggen: het is niet dat die 50.000 euro voor Gianni snel neergeteld is.”

De collega’s van Krist, die bij busbedrijf Coachpartners werkt als chauffeur, organiseren een spaghettiavond op 11 april. “Het doet me deugd dat mijn collega’s ons willen helpen”, zegt Krist. “Zelf ben ik nu met die inzamelactie gestart op facebook, in de hoop mijn zoon om die manier ook te kunnen helpen. Het is frustrerend om niets voor hem te kunnen doen.”

Gianni zelf heeft moeite om te praten, vandaar dat zijn vader het woord neemt.