Inbreker ging er vandoor met maar liefst 50.000 euro aan materiaal Alexander Haezebrouck

18 september 2019

18u17 0 Harelbeke Een inbreker moest zich woensdag verantwoorden op de rechtbank omdat hij in een woninginbraak in Kortrijk met maar liefst 50.000 euro aan materiaal aan de haal ging. Ook in de basisschool van Sint-Amands Noord sloeg hij toe. Hij riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden.

De dief, een Poolse veertiger uit Harelbeke brak op 6 juni 2017 binnen in een huis in Kortrijk. “De beklaagde haalde de hele woning overhoop en ging met tal van spullen aan de haal”, aldus de openbare aanklager. Hij nam in totaal voor maar liefst 50.000 euro aan goederen mee. Zo ging hij aan de haal met kunstwerken, juwelen, diamanten, luxekledij, handtassen van Delvaux en tal van elektronisch materiaal. Terwijl hij de spullen aan het inladen was, moet hij een sigaret gerookt hebben want in de woning werd een peuk gevonden. Het aangetroffen DNA stemt overeen met het DNA van de beklaagde. DNA-onderzoek kon de Pool ook linken aan een andere inbraak in dezelfde periode. Enkele weken later brak hij binnen in de basisschool van Sint-Amands Noord en ging daar aan de haal met twee laptops en ook nog tien archeologische voorwerpen. Daar liet hij dan weer zijn gsm-toestel achter. De beklaagde weet de inbraken aan een moeilijke periode in zijn leven. Hij bekent dat hij is binnen geweest in het huis in Kortrijk maar ontkent al die zaken te hebben meegenomen. Vonnis op 16 oktober.