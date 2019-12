In slaap achter stuur met 2,3 promille: maand rijverbod en boete LSI

12 december 2019

13u46

Bron: LSI 0 Harelbeke Een 48-jarige automobilist uit Ooigem (Wielsbeke) moet een maand zijn auto langs de kant laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Op 17 juli 2019 troffen agenten L.V. in slaap achter het stuur van zijn wagen in Bavikhove (Harelbeke) aan. De lichten van het voertuig waren nog in werking, de motorkap had nog warm. De man ontkende de verkeersinbreuken niet. Hij had na de start van de verlofperiode de bloemetjes iets te stevig buitengezet. Bovenop het rijverbod kreeg hij ook een boete van 800 euro. De politierechter legde geen alcoholslot op.