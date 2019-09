In Sint-Augustinus wordt meteen ‘gechild’

op eerste schooldag Joyce Mesdag

02 september 2019

De leerlingen van de Sint-Agustinusschool in Harelbeke hebben vanaf dit schooljaar een heuse ‘chillruimte’ ter beschikking. Een deel van de speelzaal kreeg daarvoor een make-over. “Met de chillruimte willen we het nog knusser maken, en voor een nog huiselijker gevoel zorgen voor onze leerlingen”, zeggen directeurs Nancy Herman en Vicky Deweer. “De chillruimte is in eerste instantie bedoeld om over de middag te gebruiken, en tijdens de opvang, door kindjes die hier iets langer moeten blijven, maar ook overdag kan de chillruimte gebruikt worden. Het is de ideale locatie voor een lees- of vertelmoment.”