Imog lanceert tankstation voor aardgas waar ook particulieren kunnen tanken Joyce Mesdag

09 maart 2020

16u00 0 Harelbeke Imog heeft geïnvesteerd in een tweede tankstation voor aardgas. Er was al een tankstation voor aardgas op de site in Harelbeke, en nu is er ook op de locatie in Moen een CNG-tankinstallatie in gebruik genomen.

Ook voertuigen van de gemeente Zwevegem en die van particulieren kunnen er volgetankt worden. “Wie slim is, rijdt op aardgas. Want rijden op CNG (compressed natural gas) is goedkoop en schoon. Aardgas is dé brandstof van de toekomst”, zegt koen Delie van Imog. De nieuwe tankinstallatie is een investering van 394.500 euro. Het project werd gerealiseerd dankzij een samenwerking met verschillende partners, zoals de gemeente Zwevegem, die het stuk grond in erfpacht gaf.