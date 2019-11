Illegale man riskeert celstraf na poging diefstal offerblok AHK

04 november 2019

15u11 0

Een 51-jarige illegale man moest zich maandagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden. Op 11 juni werd de man betrapt tijdens het stelen van een offerblok in Harelbeke. De man kreeg eerder al het bevel om ons land te verlaten en kreeg zelfs een inreisverbod van 10 jaar. Toch maakte dat geen in druk op de man en bleef hij illegaal in ons land verblijven. De man riskeert nu een gevangenisstraf van 3 maanden. Hij daagde niet op de in de rechtbank. Vonnis op 25 november.