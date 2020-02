Huis van het Kind heeft nu vestiging in Harelbeke Joyce Mesdag

24 februari 2020

18u43 0 Harelbeke Het Huis van het Kind in Harelbeke, een samenwerkingsverband van Harelbeekse partners die zich richten tot kinderen en gezinnen, is nu ook een écht ‘huis’. Je kan het vinden in de Boterpotstraat 9 in Harelbeke.

“Huis van het Kind Harelbeke bestaat sinds 2014 in de vorm van een samenwerkingsverband tussen Harelbeekse partners die met kinderen en gezinnen werken”, zegt schepen van Welzijn Lynn Callewaert (CD&V). “Onder meer Kind en Gezin, de jeugddienst, Jongerenzorg, vzw De Spie en het Huis van Welzijn zijn partners die samenwerken. Ze leggen hun oor te luisteren bij gezinnen met kinderen om zicht te krijgen op wat nodig is om in Harelbeke op te groeien en op te voeden. Zo kunnen ze deze signalen aan ons doorgeven, preventief werken en zorgen dat het dienstverlenend aanbod op elkaar is afgestemd.”

Ontmoetingsmoment

Toch was er een nood aan een fysieke locatie waarop ouders elkaar kunnen ontmoeten en dingen kunnen leren van elkaar over het ouderschap. Nu is die er in de Boterpotstraat 9. “Voor het voorjaar van 2020 heeft Huis van het Kind een mooi gevuld programma klaar met ontmoetingsmomenten en lezingen”, zegt Callewaert. “Elke tweede donderdagvoormiddag van de maand houden we een ontmoetingsmoment voor ouders, eventueel met hun (kind)eren in Huis van het Kind”, zegt Marthe Gousseau, deskundige Welzijn en coördinator van Huis van het Kind. “Ouders kunnen hun vragen stellen, langskomen om een koffie te drinken met andere ouders of eens op een andere plaats spelen met hun kind en ondertussen vertellen over de fratsen van hun oogappel.

Lezingen

Daarnaast zijn er ook lezingen voorzien op de vierde donderdag van de maand. Verschillende sprekers werden uitgenodigd om te komen vertellen over diverse onderwerpen. Zo komt in februari Heidi Deboosere een lezing geven over sociaal (v)aardig gedrag bij kinderen. In maart komt Michaël Porzky vertellen over veerkracht. Het volledige programma is te vinden op www.harelbeke.be/huisvanwelzijn/huis-van-het-kind.”