Hoe je outdoor fitnesstoestellen gebruikt? Personal trainer toont het voor Joyce Mesdag

17 juni 2019

21u14 0 Harelbeke Jong Vld Harelbeke organiseert op woensdag 19 juni, van 14.30 tot 15.30 uur, een demonstratie op de outdoor fitness in Hulste. Personal trainer Nick Rogge zal de initiatie begeleiden.

Het is de eerste activiteit van de pas opgerichte jongerenafdeling, en dat is geen toeval. “De outdoor fitness kwam er tijdens de vorige legislatuur onder de bevoegdheid van Michaël Vannieuwenhuyze, toenmalig schepen van Sport en Jeugd”, zegt voorzitter Fleur Decoster. “We hebben het gevoel dat veel mensen wel willen gebruik maken van de toestellen, maar niet goed weten hoe eraan te beginnen. Daarom besloten we om hier met onze eerste activiteit op in te spelen. Het is daarnaast ook de ideale blokpauze voor de studenten.”

Personal trainer

Iedereen is welkom. “Als de activiteit een succes is in Hulste, kunnen we misschien ook een tweede editie doen in Harelbeke”, besluit de voorzitter. Nick Rogge, de personal trainer en man achter Return Hulste, zal de initiatie geven. Geïnteresseerden zijn welkom op woensdag 19 juni op het speelplein aan de voetbalvelden in Hulste (Tieltsestraat 31). De interactieve demo is volledig gratis.