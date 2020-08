Het plezier was van korte duur: parenclub Acanthus opnieuw dicht: “We moeten te veel mensen weigeren door onze verminderde capaciteit” Joyce Mesdag

23 augustus 2020

15u21 86 Harelbeke Het was van korte duur, het plezier in parenclub Acanthus in Harelbeke. De grootste parenclub van Benelux ging dit weekend voor het eerst na de coronasluiting weer open, maar de directie heeft zopas besloten om vanavond al niet meer open te doen. “We wachten tot we opnieuw met onze volledige capaciteit kunnen werken”, zegt Gino Seynhaeve. “Nu moeten we honderden mensen teleurstellen, dat doet onze zaak geen goed.”



Vrijdag was Acanthus voor het eerst weer open. In deze coronatijden zag het er iets anders uit dan anders: er mag niet gedanst worden, iedereen moet er aan een tafel plaatsnemen, en als je rondloopt beneden, moet dat met een mondmasker. Er was ook maar plaats voor 125 bezoekers, in plaats van de 400-tal anders, om iedereen de kans te geven voldoende afstand te houden beneden.

En bij die beperkte capaciteit knelt het schoentje, blijkbaar. “Zowel vrijdag als zaterdag heb ik een halve avond buiten gestaan om mensen teleur te stellen die kwamen opdagen”, zegt Seynhaeve. “We hebben klanten die 3, 4 uur rijden naar hier. Als die hun zinnen zetten op een avondje Acanthus en je moet ze zonder pardon weer wegsturen, dat is héél slechte publiciteit. Die komen de volgende keer misschien zelfs niet meer terug. We krijgen al de hele dag telefoons van mensen die zeggen dat ze gaan komen vanavond. Tientallen per uur. Het wordt een overrompeling. Daarom hebben we beslist om niet meer open te gaan, tót we met onze volledige capaciteit kunnen werken, en iedereen die wíl komen, een plaatsje kunnen geven.”

“Zo blij dat we mochten starten”

Met plezier hebben ze die beslissing niet genomen. “Ik wil helemaal niet nog eens zolang thuis zitten”, zegt Seynhaeve, die gerant is maar geen eigenaar. “We waren hier zo blij dat we weer mochten starten. En het ging ook gewoon goed, iedereen hield zich braaf aan de regels, we hebben eigenlijk niemand moeten tot de orde roepen. Heel jammer, maar we moeten dit doen in het belang van onze zaak op langere termijn.”

