Heraanleg Marktplein duurt één jaar, handelaars al twee jaar in het stof: “Vuile ruiten, maar hinder valt mee” Joyce Mesdag

04 oktober 2019

14u49 0 Harelbeke Op 15 oktober starten de werken voor de heraanleg van het Marktplein in Harelbeke. Omdat op het Marktplein al sinds januari 2018 gewerkt wordt aan een woonproject, ondervinden de handelaars er al enige tijd hinder. Zij blijven opvallend positief. “De hinder valt best mee. Ik moet alleen vaak mijn ruiten wassen”, lacht Youssef Hassan van kapsalon Kanard.

Het stadsvernieuwingsproject H^aqua bestaat uit een aantal verschillende werken. De Leiewerken, waarbij het centrum van de stad een nieuwe brug en sluis kreeg en waarbij de Leieboorden werden heraangelegd, naderen stilaan hun einde. In januari 2018 startten de werken aan het woonproject op het Marktplein. De twee woonblokken aan de kant van de Overleiestraat en de Vrijdomkaai worden behouden. Aan de kant van de kerk en de kant van de Marktstraat wordt een extra woonblok gebouwd, waardoor er een vierkant wordt gevormd. In het midden van die woonblokken wordt een ondergrondse parking voor meer dan 100 wagens gerealiseerd. Het project is samen goed voor 49 appartementen, 19 assistentiewoningen en 9 tot 14 handelspanden. Op 15 oktober starten de werken aan het eigenlijke Marktplein. Tussen de woonblokken en de kerk wordt een gezellig Marktplein aangelegd, dat van aan de Marktstraat tot aan de Vrijdomkaai loopt en op die manier het stadscentrum opnieuw met de Leie verbindt. De werken zouden tegen september van volgend jaar afgerond moeten zijn.

Vuile ruiten

Veel verschil zullen de handelaars op het Marktplein echter niet meer merken. Zij zitten intussen al sinds de start van de werken in januari vorig jaar op een werf. De moed zijn ze daar echter nog niet verloren. Youssef Hassan runt er kapsalon Kanard, met uitzicht op de werken. “Ik zit hier nog maar iets meer dan een jaar. De werken waren hier dus al bezig toen ik me hier kwam vestigen. De hinder valt hier nog wel mee, vind ik. Ik moet gewoon héél vaak mijn ruiten poetsen doordat er veel stof opwaait door de werken. Maar de klanten, die komen wel tot hier.”

Niet minder omzet

Ook Carmen Vandenbogaerde en Maud Coukuyt, medewerkers van reisbureau Sun Trips, blijven positief. “Onze klanten hebben een spectaculair zicht als ze tot bij ons komen”, lachen ze. “Wij hebben bij de start van de werken ervoor gezorgd dat onze klanten ook langs achteren binnen konden, via de Overleiestraat. Gelukkig laten onze klanten zich niet afschrikken door de werken. Onze omzet lijdt niet onder de werken. Het is misschien wat lastiger voor de klanten om hier te geraken, maar het is niet dat wij het zoals bakkers of beenhouwers moeten hebben van passage. Klanten komen naar hier omdat ze ons vertrouwen en allang klant bij ons zijn, en dat het een klein beetje meer moeite kost om tot bij ons te komen om hun reis te bespreken, dat nemen ze er gelukkig bij.”

Parkeerplaatsen

Dominique Thuylie van Dienstencheques Domestic Services reageert gelaten op de aanhoudende werken. “Veel kan je er toch niet aan veranderen, dus negatief zijn heeft geen enkele zin. Het grootste nadeel voor ons is het gebrek aan parkeerplaatsen. Vroeger was er aan parking geen gebrek, omdat het hele Marktplein één grote parking was. Nu is het zoeken naar een plekje. Voor wie hier werkt, is het extra moeilijk om te kunnen parkeren, want op de paar plaatsen die er zijn, mag je maximum 2 uur parkeren. En daar ben je op een werkdag niet zoveel mee, natuurlijk.”

Aanvragen bekijken

Het is intussen ook nog afwachten of er nu een paviljoen wordt gebouwd op dat vernieuwd Marktplein, aan de kant van de Vrijdomkaai. “Er is een aanbesteding gebeurd voor de realisatie ervan”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “Kandiaat-concessiehouders mochten zich ook al aanmelden. Die aanvragen zijn we nu aan het bekijken. Maar helemaal zeker dat het project doorgaat, is het nog niet.”