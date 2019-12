Harelbeke stelt meerjarenplan voor: nieuwbouw voor cultuur bij Nieuwe Markt, een afhaalautomaat bij stadhuis, méér groen en hogere belastingen Joyce Mesdag

11 december 2019

00u01 0 Harelbeke Harelbeke heeft haar meerjarenplanning voor de komende zes jaar klaar. Er wordt 46 miljoen euro geïnvesteerd, onder meer in een nieuwe jeugd- en sportsite mét een evenementenhal op De Mol, en een cultureel centrum die het Spoor vervangt. Minpuntje: de belastingen gaan er omhoog. Een inwoner zal er gemiddeld 65 euro per jaar méér belastingen betalen.

Harelbeke kiest ervoor om de opcentiemen op te trekken: dat is de belasting die gelinkt is aan het kadastraal inkomen die de burgers in Harelbeke betalen. Die opcentiemen bedragen op dit moment nog 1134, maar die worden opgetrokken naar 1350. Per inwoner komt dit neer op gemiddeld zo’n 65 euro méér dan dit jaar.

Een noodzakelijke maatregel, zegt schepen van financiën Kathleen Duchi (CD&V). “Er zijn een aantal factoren waar we geen vat op hebben, die onze reserves hebben doen slinken. We schuiven de rekening niet zomaar door naar onze burger. We hebben eerst gekeken waar we zélf konden besparen, en hebben op die manier 3,5 miljoen euro per jaar bijeen geraapt. Dat is echter nog niet genoeg voor een begroting in evenwicht, daarom vragen we nu een bijkomende inspanning van onze burger. De belastingsdruk in onze stad lag ook een stuk lager dan in onze omliggende gemeenten. Door die nu op te trekken naar dat niveau, zijn we klaar voor de toekomst.”

In ruil wordt er de komende 6 jaar 46 miljoen euro geïnvesteerd, het grootste bedrag ooit. We halen er enkele opvallende investeringen uit.

CC Het Spoor heeft zijn beste tijd gehad. In plaats van het CC te renoveren, wordt gekozen voor nieuwbouwprojecten op twee verschillende locaties. “Op de site De Mol wordt een jeugd- en sportsite gerealiseerd met een evenementenhal voor een 1000-tal bezoekers”, zegt schepen Francis Pattyn (CD&V). “De vrijetijdsdienst zal daar een plek in krijgen. Op een tweede locatie vlakbij de Nieuwe Markt -waar nu al onderhandelingen over bezig zijn maar waar nog niets over beslist is- komt een cultureel centrum waar ook de bibliotheek een stek zal krijgen. Daar komt ook een aula voor een 500-tal bezoekers.” Opgelet, niet alles wordt de komende zes jaar gerealiseerd. “Om de continuïteit van de werking niet in het gedrang te brengen wordt dit luik in verschillende fases over 15 jaar gepland en uitgevoerd.”

Zoals al geweten was wordt in Bavikhove zes miljoen euro geïnvesteerd om de site rond sporthal De Vlasschaard uit te bouwen tot een socio-cultureel centrum. De uitwerking daarvan start al in 2020.

Het bestuur wil het aantal bomen omhoog. “Momenteel telt Harelbeke 6844 bomen langs straten of pleinen”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “In de vorige legislatuur legden we de Evangeliestraat opnieuw aan met de helft minder beton, en meer groen en bomen. Die trend trekken we door. De centralisatie van onze vrijetijdsdiensten op de site De Mol houdt in dat we onze verspreide oude gebouwen kunnen afbreken, en de omgeving ontharden. Daar maken we 675000 euro voor vrij. We gaan voor 11000 bomen langs straten en pleinen -dus niet die in een bos, die tellen we niet mee- tegen het eind van deze legislatuur.”

Ook opmerkelijk: er komt een 24/7 stadsautomaat waar de burger producten kan afhalen buiten de openingsuren van het stadhuis. “Hoe dat concreet in zijn werk gaat, moeten we nog uitvissen, maar we hebben er budget voor opzij gezet”, zegt Duchi.

Er wordt een jaarlijks burgerbudget van 10.000 euro vrijgemaakt voor ideeën die uit de participatieronde Hallo Harelbeke kwamen. “Zo was er onder meer een voorstel om in een wijk een varkentje te houden die alle etensresten uit de buurt kon opeten”, zegt schepen Windels (sp.a). “Met het burgerbudget willen we dergelijke ideeën een kans geven.”

Er wordt een brugfiguur aangeworven die letterlijk een brug moet slaan tussen gezinnen in moeilijkheden, het onderwijs en de welzijnssector. Hoe werkt dat? De brugfiguur krijgt bijvoorbeeld door dat kinderen van een welbepaald gezin altijd met een lege brooddoos naar school komen. Die contacteert het gezin van de kinderen, en verwijst hen naar de juiste diensten die hen kunnen verder helpen. “We maken 23.000 euro per jaar vrij om die kinderen in de problemen een warme maaltijd te laten eten op school”, zegt schepen Lynn Callewaert (CD&V).