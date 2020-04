Harelbeke Schlagert geannuleerd door coronacrisis Joyce Mesdag

01 april 2020

20u15 0 Harelbeke Harelbeke Schlagert, de schlageravond die op vrijdag 8 mei gepland stond, wordt geschrapt omwille van de coronacrisis. Dat laat de organisatie weten.

De avond zou starten met de Nederlandse ambiancemaker Johan Veugelers. Daarna stonden Filip D’Haeze, Gene Thomas, Yves Segers en Jettie Pallettie op het podium. Afsluiten zou gebeuren met twee topacts: De Romeo’s en Willy Sommers.

“De opmars van het coronavirus heeft ons doen beslissen onze schlageravond te annuleren, uit bezorgdheid om onze medewerkers en artiesten, onze bezoekers, sponsors en gasten”, zegt Christophe Rommens. “Een tijd lang hebben we de hoop gekoesterd dat het festival toch nog zou kunnen plaatsvinden, maar met de gegevens waarover we nu beschikken zou het echt onverantwoord zijn er toch mee door te gaan.”

De organisatie laat zich niet uit haar lood slaan. Er is al een datum voor een volgende editie: noteer alvast 1 mei 2021 in jullie agenda. Alle tickets blijven uiteraard geldig voor de editie volgend jaar. Waar het festival zal plaatsvinden, weten we nog niet. Een van onze ideeën? Een tent plaatsen op het nieuwe marktplein.”

“We willen ook graag iedereen bedanken die zich al engageerde om naar Harelbeke Schlagert te komen, te sponsoren, vrijwilliger te worden,... om er samen met alle artiesten een mooi festival van te maken. We danken iedereen voor het begrip. Maar geen nood dus, uitgesteld is niet verloren. Alle artiesten hebben al toegezegd voor volgend jaar, en we gooien er nog een extra naam bovenop, met de Kuurnse Herbert Verhaeghe.”