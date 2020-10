Harelbeke pakt uit met Wintermarkt eind dit jaar op vernieuwd Marktplein Joyce Mesdag

07 oktober 2020

18u01 0 Harelbeke Op het vernieuwde Marktplein in Harelbeke komt komende eindejaarsperiode een wintermarkt. Er komt een ecologische schaatspiste – dat is niet met echt ijs maar met een gladde ondergrond uit kunststof- en 10 chalets die verenigingen, horecazaken of handelszaken mogen invullen.

“Het vernieuwde Marktplein moet het middelpunt van de beleving worden in Harelbeke”, zegt schepen Dominique Windels. “We starten daarmee eind dit jaar al. Tijdens de kerstvakantie vindt voor de allereerste keer een wintermarkt plaats op het plein met een ecologische schaatspiste voor kinderen. Er komen 10 chalets die ingevuld kunnen worden door de lokale handel, horeca en verenigingen. Amusement gegarandeerd en opnieuw een unieke kans voor onze economie en het verenigingsleven.”

Vanaf nu kunnen leden van verenigingen, of zaakvoerders van horecazaken of handelszaken die een chalet -tegen een kleine bijdrage- willen uitbaten, hun kandidatuur indienen. “We gaan op zoek naar een evenwicht: er zal dus niet enkel koopwaar aangeboden worden, of niet enkel eten en drinken te krijgen zijn dus, maar we zorgen voor een goeie mix. Hoeveel dagen de kandidaten een chalet zullen kunnen bemannen, hangt ervan af hoeveel vraag er is.”

In totaal zullen de chalets en de ecologische schaatspiste er drie weken opgesteld staan, de laatste drie weken van het jaar. “Na al die jaren van werken in het centrum van onze stad, willen we nu echt weer kunnen genieten van ons stadscentrum. Eenvoudig is het niet, met de vele coronamaatregelen. Maar we zoeken naar manieren waarop we toch coronaproof voor wat beleving kunnen zorgen in de stad. Het zijn onzekere tijden, we zullen dus ook de coronamaatregelen moeten afwachten. Maar van zodra het kán en mag, gaan we Voor de wintermarkt.”