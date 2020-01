Harelbeke lanceert voederpas voor zwerfkatten Joyce Mesdag

13 januari 2020

19u07 0 Harelbeke De stad Harelbeke lanceert een voederpas voor zwerfkatten. Het doet dat om een beter zicht te krijgen op welke inwoners op welke plekken zwerfkatten voederen, en nog meer te kunnen inzetten op sterilisatie.

In Harelbeke mogen volgens het politiereglement verwilderde katten niet gevoederd worden op het openbaar domein. Enkel wie over de nieuwe voederpas voor zwerfkatten beschikt, krijgt dus een uitzondering op dit verbod.

Wie graag vrijwilliger zwerfkatjes wil voederen kan zijn gratis voederpas aanvragen bij de milieudienst. Op die manier help je actief mee aan het zwerfkattenbeleid van de stad Harelbeke. Door nieuwe zwerfkatten te melden help je immers actief mee aan het sterilisatiebeleid dat de stad voert in nauwe samenwerking met dierenasiel de Leiestreek en politiezone Gavers.