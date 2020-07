Harelbeke lanceert relanceplan: collectief webshop- en cadeauplatform voor de handelaars en ‘Harelbeke Zomert’ voor wie thuis blijft Joyce Mesdag

16 juli 2020

18u41 0 Harelbeke In Harelbeke werd het relanceplan voorgesteld waarmee de stad haar inwoners een duwtje in de rug wil geven na de coronacrisis. Er worden maatregelen genomen in vier thema’s: levenskwaliteit, economie, solidariteit, en zorg en gezondheid.

“De impact van de crisis zal ons nog lange tijd achtervolgen”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “Dit zal, op stadsniveau, zeker invloed hebben op onze budgetten op middellange en lange termijn, al weten we op vandaag nog niet hoe groot die impact zal zijn op middellange en lange termijn. Daarom hebben we, in plaats van op korte termijn geld uit te delen, gekozen voor een dynamisch relanceplan. Een plan op lange termijn en goed doordacht zodat we ons doel niet voorbijgaan én inzetten op mensen, organisaties en diensten die er nood aan hebben.” We lijsten de belangrijkste voor je op:

Levenskwaliteit

“Via het noodfonds kan de stad Harelbeke rekenen op 276 721,54 euro”, zegt Top. “We bekijken, aan de hand van een bevraging bij alle verenigingen, hoe we hen extra financieel kunnen ondersteunen. De jeugdverenigingen kregen gratis beschermingsmateriaal voor hun zomerkampen en om hun werking terug op te starten.”

“Verenigingen en organisaties zien noodgedwongen hun evenementen in het water vallen en zien zo hun opbrengsten voor hun werking dalen. Daarom kunnen zij rekenen op een minimale relancesubsidie/toelage van 50% van wat ze normaal krijgen.”

“Velen hebben hun reis geannuleerd en kiezen voor een ‘staycation’ in eigen stad. We voorzien voor onze burgers een leuk en ontspannend programma onder de naam Harelbeke Zomert waarbij de link naar onze lokale handelaars en horeca niet vergeten wordt.”

Economie

“Er kwam logistieke ondersteuning voor de handels- en horecazaken door het aanbieden van o.a. vloerstickers, affiches, een eigen facebookpagina, kleurplatenwedstrijd, #ow-mondmaskers en ondersteuning bij de heropening van de wekelijkse markt.”

“Het handelscomité voorziet terugbetaling van het lidgeld, handgel en mondmaskers, een etalagewedstrijd en de weireldse woensdagen. Ze werden hierbij gesteund door de stad door de verhoging van hun toelage. De komende maanden willen we handelaars nog extra ondersteunen met een collectief webshopplatform, een digitaal cadeaubonplatform, bedrijfsbezoeken en workshops ‘sociale media’”

Solidariteit

“We zijn er ons van bewust dat dergelijke crisis ook de meest kwetsbare burgers in onze stad treft. Met het Huis van Welzijn werd sterk ingezet op de ondersteuning van deze doelgroep.”

“De federale overheid voorzag 15 054 euro extra subsidie om deze doelgroep te ondersteunen. Van de Vlaamse overheid wordt een bijkomend bedrag van 40 euro per kind toegekend voor gezinnen met de laagste inkomens, krijgen we extra financiële versterking voor een bedrag van 50 600 euro voor directe financiële tegemoetkomingen en/of via trajectbegeleiding en een éénmalig consumptiebudget van 53 500 euro aan de meest kwetsbaren onder de vorm van oarelbeke weireldkoarte.”

“De werking van de sociale kruidenier werd bijgestuurd en uitgebreid. VZW De oever kreeg 10 000 euro van de Koning Boudewijn Stichting Via de federale overheid kregen we dringende maatregelen inzake voedselhulp van 3012 euro. In juli komt een tweede schijf van 3012 euro voor voedselhulp.”

Zorg en gezondheid

“Harelbeke was één van de eerste steden die gratis mondmaskers ter beschikking stelde voor elke inwoner boven de 12 jaar én we konden rekenen op het naaiatelier dat instond voor het maken van een 600-tal wasbare mondmaskers voor onze medewerkers.

“Er werd een triagecentrum uitgebouwd als extra bij het operationeel triagecentrum in Kortrijk, mocht dit noodzakelijk zijn. Harelbeke was actief betrokken bij de opbouw van het schakelzorgcentrum in Kortrijk.”