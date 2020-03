Harelbeke lanceert ‘Harelbeke helpt’ voor hulp tijdens coronacrisis

Joyce Mesdag

19 maart 2020

17u11 0 Harelbeke Harelbeke lanceert het platform ‘Harelbeke helpt’ waar inwoners die hulp nodig hebben en inwoners die anderen willen helpen, elkaar kunnen vinden.

“De federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan, hebben een enorme impact op het leven van veel mensen”, zegt burgemeester Alain Top (Sp.a). “Vooral oudere mensen of mensen met een zwakke gezondheid hebben vaak hulp nodig. Daarom lanceert stad Harelbeke in samenwerking met Give A Day een digitaal centraal platform waar prangende hulpvragen en vrijwilligers elkaar kunnen vinden.”

“Het coronavirus heeft een invloed op iedereen, maar vooral op de kwetsbaren in de samenleving. Met dit platform willen we solidariteit tonen en zo veel mogelijk mensen in Harelbeke hulp bieden.”, zegt burgemeester Alain Top. “Het platform zal zowel vragen van mensen in nood als vrijwillige dienstverlening bekend maken, waardoor vraag en aanbod elkaar daar kunnen vinden. Het gaat over kleine klusjes zoals naar de winkel of apotheek gaan, telefoneren of brieven schrijven naar oudere personen in het rusthuis, de hond uitlaten een maaltijd leveren…”

Het platform www.impactdays.be/harelbekehelpt bundelt alle vragen. Heb je hulp nodig? of ben je een vrijwilliger? Surf naar www.impactdays.be/harelbekehelpt, bel naar 056 733 311 of mail naar info@harelbeke.be en vertel de stad hoe jij hulp kan gebruiken of iemand anders kan helpen. Daarna gaan stadsmedewerkers aan de slag om de juiste vrijwilliger met de juiste nood te koppelen.