Harelbeke lanceert digitale betaal- en cadeaukaart ‘Oarelbeke Weireldkoarte’ Joyce Mesdag

31 december 2019

16u45 0 Harelbeke Harelbeke lanceert een gloednieuwe betaal- en cadeaukaart ‘Oarelbeke Weireldkoarte’. Het initiatief kadert in het citymarketingverhaal ‘Oarelbeke Weireldstad’ dat begin 2020 wordt gelanceerd.

“De betaalkaart is in de eerste plaats een digitale cadeaubon die het huidige papieren systeem vervangt”, zegt schepen Kathleen Duchi. “Het is belangrijk dat we onze handels- en horecazaken zoveel mogelijk ondersteunen en hen digitale tools aanreiken om mee te groeien in de digitale revolutie. Het digitaliseren van de cadeaubon is een eerste stap, maar we zetten er de komende jaren nog verder op in. Uiteraard doen we dat in nauwe samenwerking met de lokale UNIZO-afdeling ‘UNIZO Leiekracht’ en het handelscomité – de mede-bezielers van de ‘Oarelbeke Weireldkoarte’.”

“Straks kunnen we ook tombola’s of digitale wedstrijden organiseren met de betaalkaart”, vult beleidsmedewerker economie Wouter Depuydt aan. “De kaart heeft heel wat voordelen voor de handelaar én consument. Je kan als consument zelf kiezen hoeveel je op de kaart oplaadt en welk bedrag je daarvan in welke handels- of horecazaak besteedt. Ook herladen of het samenvoegen van verschillende bonnen op één kaart behoort tot de mogelijkheden. Voor de handelszaken verdwijnt de logge werking, waarbij de handelaar aanvaarde cadeaubonnen in het stadhuis moet krijgen. Vanaf nu worden de geaccepteerde bedragen automatisch op hun rekening gestort.”

De kaart kan gebruikt worden bij meer dan 70 handelszaken die beslisten mee te stappen in het project. De papieren bonnen blijven uiteraard geldig bij de deelnemende handels- en horecazaken tot de vermelde vervaldatum.

Meer info op www.harelbeke.be/weireldkoarte.