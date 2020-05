Harelbeke krijgt deelfietsen aan station Joyce Mesdag

19 mei 2020

19u38 3 Harelbeke Dit najaar krijgt Harelbeke deelfietsen. Dat is maandagavond beslist in de gemeenteraad. De stad werkt daarvoor samen met het deelfietsproject Blue-Bike, dat nu al fietsen voorziet aan stations op enkele tientallen steden in Vlaanderen. Harelbeke volgt nu dus.

“Er komt een nieuwe fietsenstalling op het Stationsplein”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “BlueBike richt zich in de eerste plaats op pendelaars die met de bus of trein aankomen of vertrekken in het station, en die een fiets kunnen gebruiken om het laatste stuk naar huis of naar het werk af te leggen.” De huurprijs van een fiets bedraagt 1,15 per rit of per 24 uur. “Normaal is dat 3,15 euro, maar wij betalen 1 euro met de stad, en daardoor Vlaanderen ook nog 1 euro. Op deze manier willen we pendelaars aanmoedigen om voor de fiets te kiezen en niet de wagen.”

De deelfietsen komen er komend najaar nog. Intercommunale Leiedal onderzoekt intussen ook of een tweede systeem deelfietsen kan uitgerold worden over een grotere regio, waaronder Harelbeke. “Dat zou dan een systeem zijn waarbij je de fietsen op verschillende plaatsen kan achterlaten of ophalen, maar dat zit dus nog maar in de onderzoeksfase”, zegt Naert.