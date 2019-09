Harelbeke gaat op zoek naar het beste type vuilnisbak Joyce Mesdag

26 september 2019

17u21 0 Harelbeke De stad Harelbeke, intercommunale Imog en Mooimakers hebben in het centrum van de stad verschillende types vuilnisbakken geplaatst om uit te testen welke de meest geschikte vuilnisbak is. Ze doen dat in het kader van het vuilnisbakkenplan dat de partners enkele maanden geleden uitrolden om de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort in de stad terug te dringen.

“Dat er in het centrum van Harelbeke op dat vlak problemen zijn, komt onder meer omdat de huidige straatvuilnisbakken te klein zijn”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “Ook het feit dat sommige mensen niet enkel zwerfvuil in straatvuilnisbak gooien, maar ook huisvuil en bedrijfsafval in de vuilnisbak deponeren, speelt mee Dat is sluikstorten, en kan beboet worden.” De vuilnisbakken in het centrum zijn bovendien ook niet ergonomisch voor de ophalers, wat ervoor zorgt dat het vervangen van de vuilniszak niet altijd even vlot en veilig kan gebeuren. “Ook zijn de vuilnisbakken vaak vol of overvol zeker op warme dagen of na een druk weekend. Dit ontsiert het centrum van de stad en daar wil de stad iets aan veranderen.”

Er moeten dus nieuwe vuilnisbakken komen, en daarom houden de partners nu een test. “Omdat er veel verschillende vuilnisbakken op de markt zijn en elk type zijn voor- en nadelen heeft, hebben we beslist om enkele types uit te testen”, zegt Koen delie van Imog. “Die staan vanaf deze maand in het centrum van Harelbeke. De ophalers zullen de verschillende vuilnisbakken evalueren. Maar ook de gebruikers mogen hun mening geven. Dit kan via een enquête die je kan invullen op de website van de stad www.harelbeke.be/vuilnisbak. “

De nieuwe vuilnisbakken verschijnen op cruciale plaatsen in de Kortrijksestraat en Marktstraat en aan het station. “We vragen aan de gebruikers om ze correct te gebruiken en om hun mening te delen. We verloten enkele mooie prijzen tussen de invullers van de enquête.”