Harelbeke Feest wordt ‘Harelbeke Feest Intiem’, met 20-tal optredens voor 200 toeschouwers Joyce Mesdag

14 september 2020

17u48 0 Harelbeke Het Harelbeekse kermisweekend zal komend weekend iets ‘intiemer’ verlopen dan de inwoners van de stad gewend zijn.

Op 19 en 20 september zijn er twintig unieke en intieme concerten op verschillende locaties verspreid over de stad. “Een aanbod voor elk wat wils, van comedy met Freddy De Vadder over Stan van Samang tot de Death Metal van Corps Mutilation”, zegt schepen Dominique Windels. “Meer dan reden genoeg om snel je tickets te kopen en te genieten van een unieke ervaring in eigen stad.”

Tickets en een overzicht van alle optredens vind je op http://www.harelbeke.be/harelbekefeest. Er zijn tweehonderd tickets per optreden te koop.

“Tickets kosten 5 euro. Hiervoor krijg je twee kortingsbonnen van telkens 2 euro, geldig in alle Harelbeekse horecazaken die deelnemen aan deze actie. Deze bonnen zijn bruikbaar tot eind september 2020, de resterende euro wordt geschonken aan goede doelen in Harelbeke. Enkele geselecteerde familievoorstellingen kosten slechts 1 euro, daar worden geen kortingsbonnen gegeven. Ook Ratrock doet terug mee, in het ticket voor Ratrock zijn drie drankjetons voor de bar ter plaatse inbegrepen. Meer info daarover vind je op https://ratrock.be/events.”

“Spijtig genoeg kunnen we dit jaar ook geen braderie en rommelmarkt aanbieden, wel is er een overeenkomst met de foorkramers om een uitzonderlijk en coronaproof kermisgebeuren te laten doorgaan op de parking van het Forrestierstadion, dit met dezelfde strikte maatregelen zoals de wekelijkse markt wordt georganiseerd.Op die manier proberen we onze inwoners toch iets aan te bieden in deze moeilijke tijden.”