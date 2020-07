Harelbeekse kermissen met foorkramen geannuleerd Peter Lanssens

31 juli 2020

13u43 16 Harelbeke De kermissen met foorkramen in Harelbeke, Stasegem en Hulste zijn geannuleerd, na een negatief advies van de veiligheidscel van de stad. De kermissen houden te veel risico in voor de gezondheid en de veiligheid van de inwoners.

De dienst evenementen van de stad werkte de voorbije weken een coronaveilig alternatief uit voor de kermissen, maar de actualiteit en de strengere maatregelen van de hogere overheid beslissen er anders over.

“We vinden het jammer, maar we hebben echt geen andere optie”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “We weten dat foorkramers de beschermings- en hygiënemaatregelen goed toepassen, maar aan elke kermis zijn heel wat andere activiteiten gekoppeld die niet met voorinschrijving werken. Bij een lokale uitbraak op één van de kermissen in Harelbeke zal het onmogelijk zijn om aan contactonderzoek te doen. Uiteraard gaan we niet zomaar alle activiteiten schrappen. Evenementen en kermisgerelateerde activiteiten waarbij de deelnemers wél verplicht zijn vooraf in te schrijven, waar je geen lange wachtrijen hebt bij het betreden van het evenement en die voldoen aan de hogere normen die gelden op het grondgebied van Harelbeke, kunnen wel plaatsvinden.”

“We rekenen er op dat organisatoren en bezoekers zich houden aan de noodzakelijke maatregelen, om op die manier nog te genieten van zomerse activiteiten. Het aantal besmettingen in onze stad blijft voorlopig laag. Dat willen we zo houden. We evalueren dagelijks en sturen bij waar nodig. Laat ons met z’n allen één front vormen!”