Hannes Desmedt maakt lekkerste negroni-cocktail

van het land Joyce Mesdag

13 juni 2019

17u15 0 Harelbeke Hannes Desmedt, zaakvoerder van Wine Blend en de Harvey en Lewis Bar uit Harelbeke, heeft de ‘Campari Negroni Competition’ gewonnen. De uitdaging: een frisse, eigen toets geven aan de klassieke negroni.

123 bartenders stuurden hun recept voor de populaire cocktail. Daaruit werden 10 finalisten geselecteerd: 9 barmannen en 1 barvrouw namen het tegen elkaar op in het MAS in Antwerpen. De regels waren eenvoudig: gebruik minstens een derde Campari, beperk je tot maximaal zes ingrediënten en creëer je cocktail binnen de vijf minuten. Een professionele jury van vier bekende internationale specialisten: Mauro Mahjoub (Duitsland), Salvatore Calabrese (Italië/Verenigd Koninkrijk), Luca Picchi (Italië), Tommasso Cecca (Italiê) en chef-kok Nick Bril van The Jane volgden de handelingen van de kandidaten op de voet. Zij beoordeelden niet alleen de smaak en het evenwicht van de ‘Campari negroni’, maar ook de creativiteit, de look en het verhaal achter de cocktail. Hannes haalde het van de andere finalisten: hij maakt de lekkerste negroni van het land. Een ‘groentje’ kan je Hannes al lang niet meer noemen: hij werkte onder meer in sterrenzaken Hertog Jan en Hof van Cleve.

Voor wie zich afvraagt welke ingrediënten Hannes gebruikte:

· Campari

· Pisco Potròn mosto verde acholado

· Gonzalez Byass Nectar

· Belsazar Vermouth Riesling edition by Dr.Loosen