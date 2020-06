Handelszaak openen in de dorpskernen? Dat levert je 10.000 euro op Joyce Mesdag

03 juni 2020

17u48 0 Harelbeke Harelbeke pakt uit met een starterspremie: een nieuwe premie voor handelaars die zich in de dorpskernen vestigen. De premie kan oplopen tot 10.000 euro. Twee nieuwe handszaken in Bavikhove vielen al in de prijzen: indoorspeeltuin New Ratatouille en bakkers- en broodjeshuis Little Bakery Shop.

“Met de starterspremie willen we leegstand onze dorpskernen tegengaan, en er voor dynamiek en beleving zorgen”, zeggen schepen van Economie Kathleen Duchi en Wouter Depuydt, beleidsmedewerker Economie. Er zijn meteen al twee zaken die in aanmerking kwamen voor de starterspremie. Filip Pattyn en Griet Baert krijgen de premie voor indoorspeeltuin New Ratatouille, Melissa Bruyneel voor broodjeszaak Little Bakery Shop.

Griet en Filip waagden de sprong - net voor de coronacrisis - en bliezen indoor speeltuin Ratatouille nieuw leven in. “We maken met ons enthousiasme eindelijk onze droom waar om een zelfstandige zaak uit te baten. De overname van de speeltuin in Bavikhove leek dé kans die we niet konden laten liggen. We kozen voor de naam ‘New Ratatouille’. Net op het moment dat we zouden open gaan, moesten we gedwongen sluiten omwille van corona. Héél frustrerend, jawel, maar er is niets aan te doen.”

Griet en Filip staan in het onderwijs. “Gelukkig dat we op die manier nog een vast inkomen hebben, maar het hoeft niet gezegd dat een sluiting als deze echt een streep door onze rekening was. We zijn daarom creatief geweest de voorbije weken, en we zijn onder meer gestart met tapasschotels aanbieden. Dat is een succes gebleken, en we zullen dat blijven doen, ook als de indoorspeeltuin eindelijk weer open mag. We duimen dat dat nog kan in de grote vakantie, maar voorlopig is het nog afwachten.”

Ook Melissa Bruyneel vond haar weg richting het hart van Bavikhove. Zij opent op 16 juni broodjeszaak ‘Little Bakery Shop’ in de Bruyelstraat. “Je kan bij mij ook terecht voor ontbijtmanden, luxe pasta’s, lekkere soep, tapas, warme schotels… - kortom alles voor op of bij het brood. Exclusief is ook de verkoop van koffie ‘Sergio Herman’. Naargelang de vraag van de klanten breid ik het assortiment verder uit en stiekem droom ik al van een terrasje op het marktplein voor de zaak.”