Grote rookwolk bij dakbrand appartement in aanbouw Alexander Haezebrouck

28 juni 2019

19u29 0 Harelbeke In de Merelstraat in Harelbeke is vrijdagavond brand ontstaan op het dak van een appartementsgebouw in aanbouw. Al snel ontstond een dikke zwarte rookwolk die kilometers ver te zien was.

Op het moment van de brand waren arbeiders bezig met asfalteringswerken op het platte dak van het appartementsgebouw. De roofing vatte vuur door de asfalteringswerken. Door de brand ontstond al snel een dikke zwarte rookwolk. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur meteen onder controle. Na een halfuur was de rook alweer verdwenen. Bij de brand raakte niemand gewond. Door het vuur was de Merelstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.