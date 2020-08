Grootste parenclub van Benelux weer open: “Experten kunnen dit niet uitleggen, waarschijnlijk te weinig terreinervaring” KVDS

22 augustus 2020

10u46 114 Harelbeke In Harelbeke heeft de grootste parenclub van de Benelux de deuren weer geopend. Vijf maanden lang was Acanthus dicht, na de uitbraak van de coronapandemie. Een hele reeks maatregelen moet het virus buiten houden. Maar terwijl beneden de strenge regels van de horeca gelden, zijn boven de regels van de seksindustrie van kracht en hoef je geen afstand te houden of mondmaskers te dragen. “De experten kunnen dit niet uitleggen, waarschijnlijk wegens te weinig terreinervaring”, klinkt het schamper bij viroloog Marc Van Ranst op Twitter.

De uitbater van Acanthus vertelde enkele weken geleden in Het Laatste Nieuws al dat hij op vrijdag 21 augustus weer van start wilde gaan. Oorspronkelijk wilde hij op hetzelfde moment heropenen als de discotheken, maar omdat dat moment nog lang niet in zich is, besloot hij niet langer te wachten. “Heel wat van onze concullega’s zijn op hetzelfde moment als de horecazaken weer opengegaan”, aldus Gino Synhaeve. Met een reeks maatregelen doet hij dat nu ook.

Discretie

Zo mogen er voorlopig nog maar 100 tot 150 mensen tegelijk binnen in de zaak, waar dat vroeger op topavonden nog een 400-tal mensen was. Klanten moeten een plaatsje reserveren en hun naam en contactgegevens achterlaten. Volgens de uitbater zal daar wel met de grootste voorzichtigheid en discretie mee omgesprongen worden.





In de discotheken gelden de regels van de horeca en staan tafels voor maximaal vijf personen op een veilige afstand van elkaar. Zo kunnen mensen in hun eigen bubbel blijven en kan er niet gedanst worden. Wie rondloopt moet een mondmasker dragen. Het eten aan het buffet wordt opgeschept door obers, zodat niemand aan het bestek hoeft te komen.

Boven op de erotische verdieping gelden volgens Synhaeve dan weer de regels van de seksindustrie. Daar mag je seks hebben met een vreemde, zonder mondmasker. “Logisch is het inderdaad niet meer… Ik heb er me de voorbije weken ook suf over gepiekerd”, aldus nog de man.

