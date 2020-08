Exclusief voor abonnees Grootste parenclub van Benelux is weer open, en wij gingen langs op de eerste avond: “Mijn vrouw is een plank in bed, hier word ik tenminste begeerd” Joyce Mesdag

22 augustus 2020

12u31 4 Harelbeke Parenclub Acanthus in Harelbeke is sinds gisterenavond opnieuw open. Is dat daar een extra hete boel, na een coronasluiting van meer dan vijf maanden? En lukt dat wel, met zweterige in elkaar gehaakte lichamen de coronamaatregelen respecteren? Wij doken in onze schuif voor het mooiste maar doch meest verhullende lingeriesetje en gingen het voor u checken.

Vijf maanden lang hebben de habitués van Acanthus op hun honger gezeten. Eerst mocht Acanthus net als alle andere ‘horecazaken’ gewoon niet open. Daarna wilde de directie liever afwachten tot discotheken en dergelijke ook groen licht kregen. Omdat er wat die discotheken betreft maar geen perspectief kwam, besloten ze bij Acanthus toch open te gaan, en werk te maken van een ‘coronaproof’ aanpak.

In plaats van de gebruikelijke 400-500 bezoekers, worden er maar een 125-tal mensen toegelaten. Er moet vooraf gereserveerd worden, zo is de ‘contacttracing-info’ meteen in orde. In het horecadeel is een mondmasker verplicht als je rondwandelt, aan tafel mag het masker af. Tafels worden op voldoende afstand van elkaar geplaatst. Aan het buffet, waar iedereen anders vrij mag rondlopen, wordt opgeschept door personeelsleden. Boven, in de kamers ‘where the magic happens’, gelden de regels van de seksindustrie. Daar hoef je geen masker op te zetten, en mag je met gelijk wie de koffer induiken.

Omdat het me toch nog iets aan moed ontbreekt om helemaal in mijn eentje naar de parenclub te trekken, heb ik een vriendin uitgezocht die het ziet zitten om mee te gaan. Op vrijdag is lingerie verplicht vanaf 23 uur -omwille van de vroegere sluitingstijd door corona nu vanaf 21 uur-, en dat is toch wel een drempel voor groentjes zoals wij.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

