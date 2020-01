Gratis juridisch advies in Huis van Welzijn Joyce Mesdag

13 januari 2020

Harelbeke Vanaf 20 januari kan je elke derde maandag in het Huis van Welzijn terecht voor gratis juridisch advies.

“Iedereen kan in een situatie terechtkomen die juridische vragen of problemen met zich meebrengt”, zegt schepen Lynn Callewaert (CD&V). “Alleen is het niet altijd even duidelijk bij wie of waar je kan aankloppen met je probleem. Heb je een advocaat nodig? Hoe zit de wet in elkaar? Wat zijn je rechten? Vanaf januari kan je iedere derde maandag van de maand bij ons terecht voor gratis juridisch advies, telkens van 10.30u tot 12u.” Info via onthaal@welzijnharelbeke.be of 056 735 190.