Goed nieuws voor Keizershoek: werken geluidsberm langs E17 starten begin 2020 Peter Lanssens

25 september 2019

14u33 0 Harelbeke De vraag van bewoners van de wijk Keizershoek in Stasegem, om geluidshinder afkomstig van de autosnelweg E17 aan te pakken, krijgt wel degelijk gehoor. “De aanleg van een geluidsberm naast de E17 aan de Keizershoek start begin 2020”, zegt Vlaams parlementair Bert Maertens (N-VA), die hierover info kreeg van Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

“De omgevingsvergunning is aangevraagd. De uitvoeringswerken vatten na de verlening aan”, vervolgt Maertens. “Ik bleef er bij de minister op aandringen om de geluidsberm zo snel mogelijk te realiseren. Er komt nu schot in de zaak.” Ook Wout Patyn, N-VA-fractieleider in Harelbeke, is tevreden: “De E17 wordt steeds drukker bereden. Maar auto’s en vrachtwagens zorgen voor meer geluidsoverlast voor de buurtbewoners. De aanleg van de geluidsberm komt voor de mensen in de Keizershoek geen moment te vroeg”, aldus Patyn. De geluidsberm komt op het bestaande talud. Omdat er bomen gerooid zullen worden, komt er een compensatie. Zo zal ter plaatse 24 are opnieuw bebost worden. Tot slot: het is de tweede geluidsberm in Stasegem. Een noordelijke geluidsberm werd tussen augustus 2014 en maart 2015 al gerealiseerd langs de E17. De geluidsberm waar er nu sprake van is, is de tweede zuidelijke geluidsberm.