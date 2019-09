Glascontainer in fleurige omgeving moet

zwerfvuil weghouden Joyce Mesdag

03 september 2019

15u19 0

Imog en de stad Harelbeke hebben de glasbol-en textielcontainersite in de Vrijheidsstraat ‘opgeleukt’ in de hoop er op die manier zwerfvuil weg te houden. Dat kadert in een coachingtraject om het zwerfvuil- en sluikstortbeleid te verbeteren dat Mooimakers, stad Harelbeke en Imog samen voeren. “We weten uit onderzoek en uit ervaring dat vuil bijkomend vuil aan trekt”, zegt Koen Delie van Imog. “Bovendien blijken glasbollen en textielcontainers soms trekpleisters te zijn voor sluikstorters. Daar willen we verandering in brengen. We gaan dit doen door de site van de glasbol en textielcontainer in de Vrijheidsstraat letterlijk in de bloemetjes te zetten. We hopen dat gebruikers op die manier meer respect tonen voor deze plaats en de site netjes blijven houden.” “In een leuke omgeving gaan mensen minder snel afval achterlaten, zo redeneren we”, zegt schepen Tijs Naert (groen). De aanpak bewees in Nederland al zijn succes, zegt Delie nog. In België is Harelbeke nog maar de tweede stad die kiest voor een fleurige verfraaiing van een afvaltrekpleister.